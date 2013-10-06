مسلحون يختطفون في ليبيا قياديًا بالقاعدة مطلوبًا لواشنطن

أعلن أحد أقارب أبو أنس الليبي، القيادي في تنظيم القاعدة في ليبيا، أن مسلحين مجهولين اختطفوا في طرابلس، السبت، القيادي المطلوب للولايات المتحدة، لدوره في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وقال مصدر إن أبو أنس الليبي «اختطف على مقربة من منزله بعد صلاة الفجر على أيدي مجموعة من المسلحين»، مضيفاً: «عائلته لم تصلها عنه أي أخبار منذ الصباح».

وأكد مسؤولون أمنيون ليبيون أنه لا علم لهم بأي عملية اختطاف أو توقيف طالت الليبي.

وأبو أنس الليبي واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد نبيه الراجعي، 49 عاما، كان ينتمي إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، قبل أن ينضم إلى صفوف تنظيم القاعدة.

وعاد «الراجعي» إلى ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، علما أنه أحد كبار المطلوبين للشرطة الفيدرالية الأمريكية التي رصدت خمسة ملايين دولار لمن يرشدها إليه.