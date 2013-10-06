أمانة الجوف تزيل تعديات على مساحة مليوني متر مربع

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أزالت أمانة منطقة الجوف تعديات على أراض حكومية على مساحة قاربت مليوني متر مربع في أجزاء متفرقة من مدينة سكاكا. وكشف لـ «عكاظ» مدير عام إدارة الأراضي والممتلكات بأمانة الجوف منصور البديوي أن فرق الرقابة استطاعت المحافظة على مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بعد أن تعرضت لتعديات وادعاءات بالامتلاك من البعض. وآخرها «بركس» يعترض الشارع المؤدي لجامع الشيخ فيصل آل مبارك بالسوق القديم وتمت إزالته. وأشار البديوي إلى أن المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات يعد أمرا لاتراجع عنه. موضحا أن الأمانة تسعى لذلك بشكل مستمر ومكثف عبر فرق رقابية ميدانية بمشاركة جهات حكومية أخرى.