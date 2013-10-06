شراكة بين الصحة والتعليم لمتابعة مشاريع الشمالية

فليح ملاك (رفحاء)

وقف مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية الدكتور محمد علي الهبدان على سير العمل بالمشاريع الصحية بعرعر وذلك في جولة شملت مشروع البرج الطبي ومبنى الكلى الجاري إنشاؤه والتقى المدير العام خلال الجولة بمقاولي المشروع واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن المشاريع ومراحل الإنجاز ونسبة العمل المنجز وحث العاملين على سرعة إنجاز المشاريع ومتابعتها. وفي الشأن ذاته ومن باب الشراكة الخدمية والتعاون بين المؤسسات الحكومية في المنطقة قام المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بجولة مشتركة مع مدير عام التربية والتعليم عبدالرحمن القريشي على المشاريع الصحية والتعليمية في عرعر لدراسة سبل التعاون بين الصحة والتعليم في المنطقة.