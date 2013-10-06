أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شراكة بين الصحة والتعليم لمتابعة مشاريع الشمالية

Google+ Print
شراكة بين الصحة والتعليم لمتابعة مشاريع الشمالية شراكة بين الصحة والتعليم لمتابعة مشاريع الشمالية

 فليح ملاك (رفحاء)

وقف مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية الدكتور محمد علي الهبدان على سير العمل بالمشاريع الصحية بعرعر وذلك في جولة شملت مشروع البرج الطبي ومبنى الكلى الجاري إنشاؤه والتقى المدير العام خلال الجولة بمقاولي المشروع واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن المشاريع ومراحل الإنجاز ونسبة العمل المنجز وحث العاملين على سرعة إنجاز المشاريع ومتابعتها. وفي الشأن ذاته ومن باب الشراكة الخدمية والتعاون بين المؤسسات الحكومية في المنطقة قام المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بجولة مشتركة مع مدير عام التربية والتعليم عبدالرحمن القريشي على المشاريع الصحية والتعليمية في عرعر لدراسة سبل التعاون بين الصحة والتعليم في المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية