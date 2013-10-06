الأميرة الهنوف تدشن انطلاقة بازار عطاء حائل الخيري

سيف الشويلعي (حائل)

رعت حرم نائب أمير منطقة حائل الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم حفل إطلاق بازار عطاء الخيري الذي ينظمه مركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعاقين بمشاركة 42 جهة مختلفة. واطلعت سموها على الأركان وأقسام المبيعات المختلفة وعبرت عن شكرها للقائمين على المركز وسألت الله عز وجل أن يجعل ما قدمه الحفل في موازين حسناتهم كما أثنت على البازار وأركانه المتنوعة التي تعزز من قيمة العمل تجاه الفئات الغالية من المجتمع. وقال مدير مركز الأمير سلمان لرعاية الأطفال المعاقين في حائل عبدالله العجلان إن أهمية البازار تكمن في التعريف بالمركز وكيفية تواصله مع المجتمع والتعرف على خدماته المتعددة للأطفال المعاقين ولفت إلى أن البازار اشتمل على معروضات ومنتجات متنوعة لعدد من المحلات التجارية ذات الأنشطة المختلفة وكذلك من جامعة حائل وعدد من البنوك والمدارس والجهات الحكومية والأهلية.