مليونا خريطة لإرشاد الحجاج التائهين

أحدث الأنظمة الجغرافية لـ«الكشافة السعودية»

عبدالله الذبياني (مكة المكرمة)

تحولت خرائط الكشافة السعودية والأدلة الإرشادية إلى علامة تميز جهود الكشافة في الحج، فمن طباعة الخرائط على الكربون ومرورا بطباعتها بالإستنسل قبل نصف قرن الى الطباعة بأحدث الطابعات، حتى وصلت جمعية الكشافة العربية السعودية في حج السنوات الأخيرة الى استخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS وذلك لتحديد مواقع أماكن إقامة الحجاج من أجل استخدامها في عملية إرشاد الحجاج التائهين.وبين نائب رئيس الجمعية الدكتور عبد الله الفهد أن الجمعية حريصة على مجاراة تقنية العصر الحديثة، حتى اصبحت اليوم تستخدم نظام المعلومات الجغرافية كخطوة في تطوير عمل فرق المسح والإرشاد الكشفية وذلك من خلال تحديد إحداثيات المخيمات والمرافق الخدمية والطرق الرئيسة في المشاعر المقدسة وإدخالها ضمن برنامج حاسوبي يتم من خلاله تجميع البيانات على خرائط يمكن طباعتها واستخدامها في مراكز إرشاد الحجاج التائهين مع إمكانية إضافتها إلى أجهزة الهاتف المتنقلة حتى يتمكن العاملون في الكشافة من مساعدة الحجاج وإرشادهم إلى الجهات التي يرغبون الذهاب إليها.وعن ذلك النظام، أوضح سعيد أبو دهش مسؤول تقنية المعلومات بالمعسكرات أن نظام المعلومات الجغرافية geographic information system GIS يستخدم لجمع وتخزين وتحليل وعرض البيانات الجغرافية المسندة مكانيا، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات LAYERS ، مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام إدخال المعلومات الجغرافية من خرائط وصور جوية ومرئيات فضائية وكذلك المعلومات الوصفية من أسماء وجداول، ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وتحليلها تحليلا مكانيا وإحصائيا، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط أو تقارير ورسومات بيانية أو من خلال الموقع الالكتروني. من جهته قال مسؤول الخرائط الإرشادية بالمعسكرات المهندس وليد فلمبان إن الخرائط تحتوي على الأرقام الموجودة على ارض الواقع لوزارة التخطيط والمكونة من بسط ومقام كما تحتوي الخرائط في المشعرين على صور لأبرز المعالم لتسهيل عملية الإرشاد الذاتي على الحاج. وأوضح أن الجمعية ستطبع مليوني نسخة بأحجام مختلفة يتم توزيعها في جميع مداخل المشاعر المقدسة وفي مراكز الإرشاد وفي نقاط حددتها الجمعية مسبقا، بالإضافة الى تزويد كثير من الجهات الرسمية بنسخ منها حسب طلبها واحتياجها.