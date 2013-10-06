اتلاف 12 كجم من الأسماك الفاسدة في مكة

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

ضبطت بلدية العمرة الفرعية فجر البارحة الأولى بمشاركة عدد من الجهات المختصة، 12 كيلوجراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير على طريق مكة المكرمة - جدة السريع، وصادرت 180 بيضة مسلوقة بشكل غير صحي، و18 كيلوجراما من الأجبان غير معروفة المصدر وتاريخ الانتهاء، داخل ثلاث كافتيريات بإحدى المحطات الشهيرة على الطريق السريع.كما جرى ضبط بعض العمال ? يحملون شهادات صحية، وعدم تجديد الرخصة للمحل، وتمت مصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة عربات من الباعة المتجولين تحتوي على خردوات وعطور ومستلزمات نسائية مجهولة المصدر، فضلا عن مصادرة 90 جالون مياه يدعي الباعة أنها ماء زمزم. وتمت الجولة والضبطيات تحت إشراف ومتابعة رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حسن سعيد خنكار، وبقيادة رئيس مركز الشميسي محمد المحمادي، ووجه المهندس خنكار بالتشديد على المطاعم والمحلات التجارية حرصا على سلامة المواطنين والحجاج، مطالبا الباعة بأن يتقوا الله في الشهر الكريم، وأن يكونوا قدوة لضيوف بيت الله الحرام.