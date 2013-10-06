ربط منشآت خدمة الحجيج بنظام الاستشعار عن بعد

أحمد الحسني (مكة المكرمة)
ربطت المديرية العامة للدفاع المدني عددا كبيرا من المنشآت الحكومية الحيوية، ومنشآت خدمة الحجيج آليا بعملياتها عبر نظام الاستشعار عن بعد (W.N.S) الذي يحقق نقلة نوعية هائلة في رصد كافة المخاطر والحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت، لا سيما في المنطقة المركزية ومحيط المسجد الحرام، وذلك للوصول لأعلى معدلات سرعة الاستجابة في التعامل معها واختصار زمن البلاغات عنها إلى ما لا يزيد على (6) ثوان.وتم تنفيذ المراحل الأولى من نظام الربط الإلكتروني وتشغيلها تجريبيا بنجاح خلال العامين الماضيين في أكثر من 100 منشأة تابعة لجهات حكومية وخدمية أبرزها وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، وشبكة متقدمة للإنذار المبكر عن الحوادث، ويعتمد في الأساس على السرعة الفائقة في نقل المعلومات آليا عبر شبكة (UHF) بواسطة تقنية (RDI) التي تعد من أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد، في محيط دائرة يصل طول قطرها إلى ما يزيد على 50 كلم وإرسال إشارة فورية بذلك إلى الغرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة التي تتولى بدورها توجيه الوحدات والفرق الميدانية إلى الموقع الذي وردت منه إشارة الإنذار.وأكد رجال العمليات أن نظام الاستشعار عن بعد يمثل إضافة هائلة لقدرات الدفاع المدني في مجال تعزيز متطلبات السلامة في هذه المنشآت ومراقبة أنظمة السلامة فيها على مدار الساعة بطريقة آلية دقيقة واستثمار العامل الزمني في مكافحة الحرائق، والقيام بأعمال الإنقاذ والإخلاء فور ثبوت جدية الخطر والاكتشاف المبكر له، كما يوفر كثيرا من الجهد الذي تبذله فرق ودوريات السلامة في تفقد ومتابعة أنظمة السلامة في المنشآت الحيوية.