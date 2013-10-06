استخدام الباركود للتأكد من تصاريح الداخل وتوسيعها لحجاج الخارج مستقبلا

عقدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اللقاء التعريفي السنوي الخاص بأعضاء النقل والتصعيد بحضور القيادات المرورية في الحج وممثلي وزارة الحج والهيئة العليا لمراقبة الحجاج ورئيس مجلس ادارة مطوفي الدول العربية.وأفصح المهندس عبدالرحمن الانديجاني مدير الادارة العامة للنقل ورئيس لجنة التصعيد والنفرة في وزارة الحج عن خطة للتحكم ببقاء الحجاج ليوم الثالث عشر في مشعر منى وعدم تعجلهم لتخفيف الضغط على صحن الطواف في المسجد الحرام الذي يشهد مشروع التوسعة الحالي، مبينا أن الخطة ترتكز على منع دخول الحافلات لحي العزيزية وإبقائها في مشعر مزدلفة لليوم الثالث عشر للحجاج غير المتعجلين.وكشف الملتقى عن إنشاء قيادة جديدة تعمل لأول مرة في الحج تحت مسمى قيادة الطرق بين مزدلفة وعرفات. وأبان رئيس القيادة العميد الدكتور محمد البقمي أن سبب استحداث القيادة الجديدة لزيادة كثافة التواجد المروري بين مشعري عرفات ومزدلفة وتغطية جميع النقاط المرورية الواقعة بين المشعرين.وأوضح البقمي أن مسؤولية القيادة الجديدة تغطية جميع الخطوط التي تربط عرفات بمشعر مزدلفة ضمن الدائري الغربي، مشيراً إلى انه سيتم تغطية كل الطرق بالدوريات والدراجات والمشاة لارشاد الحافلات ومنع الاختناقات.خطة عرفاتوأعلن قائد مرور عرفات العقيد خالد الضبيب عن استمرار عمل الطريق الدائري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي باتجاهين يوم الثامن من ذي الحجة وذلك لاتاحة الحرية لسيارات الخدمات للتحرك بيسر وسهولة.وشدد الضبيب على منع دخول الحافلات التي لا تحمل ركابا لمشعر عرفات.وأبان قائد مرور مزدلفة العميد عبدالرحمن بأنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على خطة العام الماضي باستثناء الحركة المرورية على جسر الملك فيصل الغربي، وأوضح بأنه تم تخصيص خطوط ( 3-4-6) من الغرب إلى الشرق أي من منى إلى عرفات بينما تم تخصيص طرق ( 5-7) من عرفات إلى منى بالعكس وذلك للحافلات الفارغة التي تريد انزال حجاجها والعودة من جديد.من جانبه أوضح قائد مرور منى العقيد علي الدبيخي أنه تم تقسيم مشعر منى لمربعات لتسهيل عملية المتابعة، مشيرا إلى أنه سيخصص طريقان في اتجاهين أثناء عملية التروية والتصعيد، بينما باقي الطرق ستكون في اتجاه واحد.نظام الباركودوكشف قائد نقاط المنع والتحكم العقيد محمد البسامي عن تطبيق نظام الباركود لأول مرة في حج هذا العام لتسهيل فرز الحافلات أثناء مرورها ومنع عمليات التزوير وبيع التصاريح، مشيرا إلى انه نظام الكتروني بحيث يوضع قائمة بأسماء الحجاج المصرح لهم على الحافلة فيتم قراءتها عن طريق الماسح الالكتروني ودخول جميع الحجاج، مبينا انه سيتم تطبيق هذا النظام على حجاج الداخل والتوسع فيه مستقبلا لحجاج الخارج.نظام البصمةوأفصح البسامي عن تطبيق نظام البصمة لاول مرة هذا العام، مشيرا إلى ان النظام سيطبق على مداخل مكة المكرمة إضافة للمشاعر.النقل العاموأفصح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سليمان الجميعي عن إدخال النقل العام لاول مرة في مكة المكرمة هذا العام من خلال السماح بالتعاقد مع شركات لنقل الحجاج في حافلات إلى المسجد الحرام وذلك للحد من السيارات الصغيرة التي تتسبب في الزحام.مواقف الحافلاتوأفاد العقيد عبدالله القرني قائد حجاج البر أنهم يستقبلون حجاج البر القادمين من الاردن والعراق وفلسطين وإيقاف حافلاتهم في النورية بعد إيصالهم لمنازلهم ثم إعادة إطلاقها يوم السابع لرحلة المشاعر، مبينا انه سيتم إيقاف حافلاتهم في المعيصم. من جانبه بين مساعد قائد حجوزات السيارات والشركات العميد يوسف التويجري أن مهمتهم تتركز على إعادة حافلات الشركات من رحلات المطارات والمدينة لمواقفها وإطلاقها يوم السابع من ذي الحجة لنقل الحجاج في رحلات التصعيد والنفرة ومن ثم اعادة ايقافها في المواقف المعدة لها حول المشاعر.

شبكةعيونالإخبارية

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