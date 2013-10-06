4200 كاميرا للرصد والمراقبة ومركز القيادة محصن ضد القرصنة الإلكترونية

ربط المركز بمعلومات الأمن العام.. قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج:

عبدالله الذبياني (مكة المكرمة)

أكد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بالأمن العام اللواء عبدالله بن حسن الزهراني أن المركز يضم تجهيزات وإمكانيات متطورة تضمن تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، وقال إن المركز يضم أكثر من 4200 كاميرا على مستوى عال من التقنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة لمتابعة تنفيذ أعمال وخطط الحج الأمنية والمرورية والخدماتية، مبينا أن المركز استحدث كاميرات جديدة لأول مرة في حج هذا العام تستطيع الضبط من على مدى أكثر من 60 كم، وأضاف، أن الكاميرات تتواكب مع المشاريع الجديدة بحيث تغطي كافة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وتعمل هذه الكاميرات عالية الجودة والدقة في الرصد والتوثيق، وأبان أنه من خلال البحث عن أفضل التقنيات تم التوصل مع إحدى الشركات إلى تركيب هذه الكاميرات نظرا لدقتها ورصدها عن بعد وسيتم تجربتها خلال هذا العام، مؤكدا أن أعداد الكاميرات التي تم تركيبها تفوق أرقام العام الماضي.وعن استخدام خرائط التقنية الحديثة أوضح أنه كان هناك لقاء مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقبل يومين قامت مدينة الملك عبدالعزيز بتصوير المشاعر المقدسة من خلال سيارات خاصة وعملنا على توفير بعض الخدمات التي تفيد رجال الأمن لمعرفة المواقع الرئيسية وتسهل مهمتهم خلال عملهم الميداني وعملنا على توفير أخر خرائط التقنيات في قراءة الخرائط والخرائط الإلكترونية والمعلومات والطبقات المطلوبة ومستقبلا سيتم توفير كامل الخرائط المطلوبة إن شاء الله، مقدما في نفس الوقت شكره وتقديره لجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال.وقال مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج يقوم بعمليات رصد الإحصاءات والبيانات الخاصة بأعمال الحج، وتحديد مواقع البلاغات التي ترد لمركز القيادة والسيطرة لتوجيه الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن إليها وخدمتها بسرعة، إضافة إلى توثيق الخطط الأمنية وإعداد التقارير الأمنية اليومية، وأضاف اللواء الزهراني، إنه منذ نهاية أعمال حج العام الماضي ومن خلال تقييم الأعمال بدأت الاستعدادات للعمل لحج هذا العام والعمل على معالجة كل السلبيات والبدء في أعمال تطوير المركز بما يتواكب مع المتغيرات حيث وضعت خطة استراتيجية على عدة مراحل لتطوير البنية التحتية للقيادة والسيطرة وتشمل هذه الخطة الكاميرات والبنية التحتية لمساعدة العاملين في المركز بكل احترافية، مضيفا أن هذا العام أضيفت عدة برامج جديدة ومنها ربط جميع المواقع الأمنية بالمشاعر المقدسة بمركز القيادة والسيطرة وربط مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمركز المعلومات في الأمن العام بحيث أصبح مركز القيادة والسيطرة مرتبطا على مستوى المملكة وهذا الربط يخدم رجال الأمن بشكل أسرع بإذن الله تعالى على مستوىاتهم الميدانية والإدارية،وقال إن مركز القيادة والسيطرة يعمل على متابعة كافة الخطط الميدانية ويستشعر أي ملاحظة ويمررها مباشرة إلى العاملين في الميدان.وأوضح أنه من خلال ما تم رصده خلال موسم حج العام الماضي من سلبيات على مؤسسات الطوافة تم تمرير تلك الملاحظات إلى جميع مؤسسات الطوافة، وهناك ضباط أمن اتصال في جميع مؤسسات الطوافة وأعمالهم مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة وهناك تعاون مستمر مع كافة مؤسسات الطوافة، معتبرا أن نجاح التفويج هو نجاح للحج.وعن مدى السيطرة على حماية مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج من الاختراق، أوضح أن مركز القيادة والسيطرة مرتبط مع مركز الأمن العام وشبكة الأمن العام ليست على مواقع الاختراق وجميعها محمية حماية كاملة ولا يوجد مجال للدخول على هذه الشبكة فهي محصنة تماما.