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طلاب المنطقة في «الخريف العلمي»

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 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يشارك مجموعة من طلاب تعليم منطقة المدينة المنورة في ملتقى «الخريف العلمي» الذي تستضيفه وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله «موهبة» في الرياض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويستمر حتى الثامن من شهر ذي الحجة الحالي.وتأتي هذه المشاركة ضمن التحضير والإعداد لمشاركة طلاب المملكة في الأولمبيادات العلمية الدولية لعام 1434هـ.ويمثل منطقة المدينة في الملتقى ثمانية طلاب هم عبدالله عبدالرحمن صيرفي، محمد حسين بالي، عبدالعزيز إبراهيم الأبادي، محمد عبدالقادر الأخضر، محمد صالح أبو هري، علي عبدالله سعيد آل سرار، عبدالرحمن محمد السحيمي وإياد مروان عبدالله قوتة.ويرافقهم مدير النادي العلمي هاشم الشريف. ويشرف على تدريبهم كل من طارق العوفي وسليمان الردادي.

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