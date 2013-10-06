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فيصل بن سلمان يطلق برنامج المدن الصحية اليوم

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فيصل بن سلمان يطلق برنامج المدن الصحية اليوم فيصل بن سلمان يطلق برنامج المدن الصحية اليوم

 خالد الجابري، ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم برنامج المدن الصحية بالمنطقة الذي يقام بمستشفى الأمل في المدينة المنورة، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.وأوضح منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة أحمد بن عبيد حماد أن البرنامج الذي ينطلق بالتزامن مع فعاليات مناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية2013م، يعد بمثابة حلقة الوصل بين مكتب التنسيق لبرنامج المدن الصحية وجميع الجهات والقطاعات من جهة وبين فئات المجتمع من جهة أخرى.وأفاد أن مكتب فرع الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة تبنى رعاية برنامج المدن الصحية منذ البداية إيماناً منه بأهمية ذلك الدعم وتأثيره إيجاباً على ما ينتج عنه من دور رائد وخدماتي في المجال الصحي الوقائي تجاه طيبة الطيبة وساكنيها من المواطنين والمقيمين والزائرين.وأكد أهمية دور مكتب التنسيق لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة في دعم وإنجاح البرامج الصحية الوقائية المعتمدة وبنظرة شاملة لا تقتصر على الأمراض التي تصيب البشر وإنما أيضاً تلك الأخطار الناشئة من الحوادث في المنازل والشوارع والبيئة المحيطة بنا.واستعرض منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة المسؤوليات الأساسية لمكتب التنسيق للبرنامج المتمثلة في تنظيم الأعمال وبناء أفضل الخطط التنسيقية بين الجهات المعنية ذات العلاقة بالبرامج المعتمدة للتنفيذ واستقطاب التجارب الناجحة في تطبيق برامج المدن الصحية محليا وإقليميا وعالميا وتوظيف الكفاءات والخبرات المؤثرة إيجابا في أعمال البرنامج وبناء هياكل تنظيمية تنسيقية في الجهات ذات العلاقة بالبرنامج وإعداد المواد اللازمة للبرنامج التعريفية والتوعوية والتنظيمية والإدارية ودعم تشكيل لجان البرنامج والمساهمة في بناء اللجان الفرعية وبناء الشراكات بين البرنامج والجهات ذات العلاقة وإعداد وتنسيق الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالبرنامج تحقيقاً للأهداف المحددة.

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