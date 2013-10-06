وزير الصحة يقف على تجهيزات مجمع الأمل عشية افتتاحه

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

وقف وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة البارحة على تجهيزات مجمع مستشفى الأمل والصحة النفسية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالمدينة المنورة وآخر الاستعدادات لافتتاحه اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة، حيث شاهد عرضا مرئيا عبر «البروجكتور» يوضح مراحل إنشاء المجمع والتجهيزات وما يحتويه من مرافق وما يقدمه من خدمات للمرضى.وكان الدكتور الربيعة استهل زيارته للمدينة المنورة مساء أمس بالصلاة في المسجد النبوي الشريف، ثم قام بجولة تفقدية على المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف للاطلاع والتأكد من الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف. وبعد زيارة لمستشفيي الأنصار والنساء والولادة والأطفال، توجه ومرافقوه إلى مجمع مستشفى الأمل والصحة النفسية.ويتضمن برنامج جولته اليوم زيارة لمستشفى الملك فهد للاطلاع على أقسام الطوارئ والنقل الإسعافي وبعض الأقسام الأخرى. كم يتضمن زيارة للمنشآت والمرافق الصحية والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المدينة المنورة للاطلاع على نسب الإنجاز الإنشائية لعدد من المشاريع الصحية.ومن المحتمل أن تشمل الجولة زيارة مشروع المستشفى التخصصي الذي تبلغ سعته 500 سرير وتكلفته الإجمالية أكثر من 450 مليونا، ومشروع مستشفى الميقات الجديد الذي تبلغ سعته 300 سرير وتكلفته 416 مليون ريال.