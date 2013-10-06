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«صناعي» الحناكية يقدم خدمات الصيانة مجانا

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 عارف السحيمي (المدينة المنورة)

أوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية بندر بن ضعيان الحيسوني أن المعهد يقدم خدمة الصيانة المجانية لجميع أهالي المحافظة من خلال برنامج الصيانة الخارجية المنزلية للكهرباء الإنشائية وكذلك التبريد والتكييف وغيرها بدون أي تكاليف مالية على المستفيد ولا يشمل ذلك شراء القطع التي تحتاج لتغيير.كما يقوم المعهد بصيانة السيارات مجاناً بقسم المحركات والمركبات ضمن الخدمات التي يقدمها للمجمتع.وأشار الحيسوني الى أن مثل هذه الاعمال تعمق صلاته مع مجتمع المحافظة وتمكنه من أداء دورة في خدمة الوطن.

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