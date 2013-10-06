مديرية "طب بيطرى" القاهرة: توجيهات من المحافظ بتوفير اللحوم خلال "الأضحى"

أكدت الدكتورة سعاد الخولى وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة, أن هناك توجيهات من محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة لتوفير اللحوم بأنواعها للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك ومتابعة الأسواق والرقابة على صلاحية اللحوم المعروضة من خلال منافذ البيع التى قامت المديرية بإنشائها منذ عام 2009.

وأضافت الخولى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن المديرية استعدت لعيد لأضحى المبارك من خلال أكثر من 30 منفذاً يبيع كيلو اللحم بـ45 جنيهاً فى مختلف مناطق محافظة القاهرة.

ويتجمع المواطنون حول هذه الأكشاك ليس فقط لانخفاض أسعارها الذى طبقته المديرية فى هذه المناطق الشعبية، ولكن لأنهم يرون اللحوم طازجة ويثقون فى أنها تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل, حيث إن هذه المنافذ قد أُنشئت طبقاً لمواصفات واشتراطات مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، وتقوم المديرية بإزالة جميع الشوادر المخالفة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة بالقاهرة.

وأوضحت مديرة مديرية الطب البيطرى، أن اللحوم تذبح فى المجازر الحكومية ويقتصر المشروع على القاهرة فحسب، وزبائن هذه المنافذ لا يقتصرون على فقراء المنطقة أو المناطق التى تجاورها فقط, مشيرة إلى أن زبائن هذه المنافذ أكدوا أنه يوجد مميزات أخرى لهذه اللحوم هى أنها مضمونة وبإشراف الطب البيطرى.