وزيرة البيئة: إدخال صناعة الفحم إلى مصر أمر بالغ الخطورة

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن المصريين يعيشون فى بيئة متردية، وهناك من يريد إدخال صناعة الفحم فى مصر، وهو أمر بالغ الخطورة.

وأشارت إسكندر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أمس السبت, إلى أنه فى الوقت الذى يسعى فيه بعض رجال الصناعة إدخال صناعة الفحم فى مصر هناك رجال صناعة وطنيين يقفون معنا من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة، قائلة "نحن نتطلع إلى اقتصاد أخضر ورؤيتنا تأتى من خلال الاحتياج المصرى وعبقرية المصريين فى التغلب على التراث البيئ السيئ الموجود حالياً والوزارة مُصرة على تغيير وإعادة منظومة القمامة من جديد بحيث تكون أضافة وليست عبئاً علينا".