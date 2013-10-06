"التجمع": سنتصدى لمحاولات الإخوان إفساد احتفالات الشعب بكل قوة

قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن قيادات وشباب الحزب مشاركين فى الاحتفالات الشعبية بانتصارات أكتوبر المجيدة فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى المشاركة فى الاحتفالات بكافة ميادين مصر بالمحافظات فى الدلتا والصعيد والقناة.

> وأضاف أمين عام حزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس السبت، أن شباب الحزب سيشاركون فى حفل شعبى آخر بـ"قصر النيل"، مشدداً على أنهم سيمنعون الإخوان من دخول تلك الميادين، وسيتصدون لمحاولاتهم لإفساد احتفالات الشعب بهذا النصر العظيم.

وأشار "شرابية"، إلى أن محاولات الإخوان لإفساد فرحة المصريين بانتصارات أكتوبر ستواجه بقوة، والطرد من كل الميادين، قائلاً: "إن محاولات اندساسهم بين الملايين من أبناء الشعب المصرى، ستظهر أعدادهم الضئيلة".

أوضح "شرابية"، أنه سيشارك مع "فؤاد بدراوى" سكرتير عام حزب الوفد، وشباب جبهة الإنقاذ، فى زيارة لمصابى الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوزة.