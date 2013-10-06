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"التنمية المحلية": تفعيل القوانين المنظمة للبناء للحد من العشوائيات

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"التنمية المحلية": تفعيل القوانين المنظمة للبناء للحد من العشوائيات "التنمية المحلية": تفعيل القوانين المنظمة للبناء للحد من العشوائيات

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية, إن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال البناء والآليات التنفيذية للحد من المناطق العشوائية, وهذا ما سيتم التركيز عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد.

وأكد فى تصريح صحفى له مساء أمس السبت, أنه "تم تفويض المحافظين بجميع الاختصاصات اللازمة للانتهاء سريعاً من تطوير العشوائيات, وإزالة أى عقبات تقف حجر عثرة أمام تطويرها, إيماناً بأهمية القضاء على ظاهرة العشوائيات التى تعد بمثابة واحدة من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع فى سبيل تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

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