مكتب ضمان ومركز تأهيل معاقين حلما أهالي النعيرية

خالد سعد (النعيرية)

لازالت معاناة مستفيدي الضمان الاجتماعي في محافظة النعيرية مستمرة لعدم وجود فرع يخدمهم في محافظتهم ولازال المواطنون يطالبون بافتتاح فروع للضمان الاجتماعي ليسهل عليهم إنهاء معاملاتهم وإنهاء معاناتهم مع السفر. يشار إلى أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي في النعيرية يراجعون الدمام التي تبعد عن النعيرية أكثر من 200 كيلومتر. وبالرغم من وجود مكتب للضمان الاجتماعي في أحد المراكز القريبة من محافظة النعيرية إلا أنهم لا يستطيعون الاستفادة منه بحجة أنهم ليسوا ضمن النطاق الجغرافي للمكتب الذي يبعد عن النعيرية (50) كيلومتر فقط. من جهة أخرى، طالب ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم الشؤون الاجتماعية بإنشاء مراكز لتأهيل المعاقين بالنعيرية للاستفادة منها في تأهيل وتعليم المعاقين. ويقول فلاح العجمي إن مركز التأهيل سيحد من إبقاء أبنائه دون تأهيل مفضلا ذلك على تعريض نفسه للخطر والحوادث جراء السفر لمراكز التأهيل بالدمام، مؤكدا على ضرورة تطبيق توجيهات الجهات المختصة التي تننص على ضرورة إيصال الخدمة للمواطن في مقر سكنه. ويتساءل العجمي كيف إذا أصبح الأمر يتعلق بفئة المعاقين؟، ويجيب: بالتأكيد يصبح الأمر أكثر أهمية من غيره لخدمة هذه الفئة وإيجاد السبل التي تعينهم على إنهاء إجراءاتهم ونيل حقوقهم.