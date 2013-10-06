الانتهاء من تصميم مشروع المدينة الطبية عام 2017م

خالد البلاهدي (الدمام)

كشف نائب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد سعيد طبارة أن مشروع بناء مدينة الملك عبدالله الطبية وصل إلى مرحلة اختيار الاستشاري لتصميم المشروع التي يتوقع أن ينتهي في العام 2017، ليكون مركزا شاملا للتعليم الطبي والخدمات الصحية والبحوث الطبية في الخليج العربي.وأشار طبارة في مؤتمر البنية التحتية للمؤسسات الصحية الذي عقد في الرياض لمناقشة المستجدات في قطاع بناء وتشيد وتجهيز المنشات الصحية في المنطقة إلى أن الهدف من المشاركة كان للاطلاع على المستجدات في القطاعات المرتبطة بتأسيس البنية التحتية للمؤسسات الصحية بما يخدم مشروع بناء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في مملكة البحرين، فيما يشمل تصميم المشروع وفق المعايير العالمية المتطورة وبناء وتشييد المباني وتجهيزها بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.وشارك في المؤتمر ممثلون عن قطاعات البناء والتشييد وأطباء ومهندسون ومصممون ومقاولون وممثلون عن عدد من الشركات المتخصصة في تشييد المستشفيات والمنتجة لمعدات البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات الصحية.وأكد الدكتور طبارة أن المؤتمر كان فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والآراء بين المشاركين خصوصا المسؤولين عن جودة المنشآت الصحية وطرح الاتجاهات والسياسات الحديثة في البناء الصحي وفق أعلى وأحدث المعايير، إذ تبادل المشاركون الخبرات والتجارب كل من موقعه ومجال تخصصه. وأشار الدكتور طبارة إلى غنى المؤتمر بالمعلومات التخصصية التي ستثري حتما مشروع بناء المدينة الطبية الذي يرتقب منه نموذجا متطورا من حيث التصميم والتجهيز وإدارة العمل ومستوى الأطباء الاستشاريين، ليكون قدوة للمؤسسات الصحية المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل، بما يتلاءم ويتناسب مع مكانة جامعة الخليج العربي وتاريخها ودورها الريادي في خدمة أبناء دول الخليج.