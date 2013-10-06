المستشفى الجامعي في الدمام يحتفل بيوم البصر

سعيد الباحص (الدمام)
احتفل مستشفى الملك فهد الجامعي بجامعة الدمام باليوم العالمي للبصر بإشراف الدكتورة إلهام التميمي ممثلة الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الشرقية خلال يومين كاملين، قدمت خلالهما محاضرات مع إقامة معرض توعوي وفحص للعيون لعدد أكثر من 1000 شخص مع تقديم هدايا للحضور ومسابقات وجوائز، كما تلقت زيارات طلاب مدارس الظهران الأهلية ومدارس العزيزية الأهلية وغيرها من مدارس المنطقة للمشاركة في هذا المهرجان التثقيفي. وقد تم فحص أكثر من 300 طالب وطالبة واكتشفت بعض الحالات التي تحتاج إلى النظارات الطبية وبعض حالات الحول التي تم تحويلها إلى قسم العيون في نفس المستشفى.أقيمت الفعاليات بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب والجمعية السعودية لطب العيون واللجنة الوطنية لمكافحة العمى.وأوضحت الدكتورة إلهام التميمي أن الهدف من إقامة فعاليات الاحتفال بيوم البصر التعريف بشكل موسع بمناسبة يوم البصر ثم نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشأن أمراض العيون الشائعة وبأهمية الكشف المبكر وعلاج المشكلات البصرية لدى جميع الأعمار والجنسين رجالا ونساء.شمل الاحتفال العديد من أركان التثقيف الصحي وتوزيع كتيبيات أمراض العين من إصدار الجمعية السعودية لطب العيون والمطوية التي أصدرتها اللجنة الوطنية لمكافحة العمى الخاصة باليوم العالمي للبصر هذا العام وشعاره وأهدافه.