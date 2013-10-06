23 ورقة وورشة عمل في مؤتمر الأسنان في جامعة الدمام

طفيل اليوسف (الدمام)

يستعرض اللقاء الســنوي الحادي عشر لكلية طب الأسنان في جامعة الدمام 23 ورقة وورشة عمل يقدمها خبراء وأكاديميون قدموا من خارج المملكة وداخلها في الورشة التي تقام في الفترة من 24-26 ذي الحجة 1434هـ الموافق 29-31 أكتوبر 2013 تحت عنوان «طب الأسنان بالمملكة .. التحديات الراهنة والمستقبلية». وقال الدكتور عادل بن سليمان العقل وكيل كلية طب الأسنان للجودة والتطوير ورئيس اللجنة العلمية إن أوراق العمل تم اختيارها بعناية لتتناول مواضيع هامة آنية ومستقبلية تمس النهوض والارتقاء بطب الأسنان بالمملكة وبالخصوص في مجال التحديات التي تواجه تعليم طب الأسنان.وأضاف أن اللقاء في يوميه الأولين سيتناول مناقشة أوراق العمل وعددها 16 ورقة عمل بينما خصص اليوم الأخير للتدريب من خلال 7 ورش عمل تقدم بيد خبراء عالميين من أجل تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة، وأهاب الدكتور العقل بأطباء الأسنان والفنيين للمشاركة في ورش العمل، موضحا أن مواضيع ورش العمل ستنظم في اليوم الأخير لتتناول علاج عصب الأسنان غير المكتملة النمو، مبادئ جراحة العصب الحديثة، التدريب العملي على: ترميمات الأسنان الأمامية والخلفية، مضيفا أن اللجنة المنظمة خصصت ورشة عمل موجهة لفنيي الأسنان، كما أن اللجنة المنظمة تستقبل الاستفسارات على البريد الإلكتروني:pr.dent@ud.edu.sa أو هاتفيا: 0138574928 تحويلة 123/160.