لقاءات تعريفية للأيتام وأمهاتهم في الخبر والدمام

خالد البلاهدي (الخبر)

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية ا?يتام بالمنطقة الشرقية «بناء» عدة لقاءات تعريفية للأسر وا?يتام استهدفت جميع أسر الجمعية الـ370 أسرة بواقع 70 أسرة يوميا في لقاءات توعوية لمد جسور التواصل البناء مع الأمهات والأرامل.وأشار مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي إلى أن اللقاءات اشتملت على حلقات نقاش بين الأسر والباحثات الاجتماعيات حيث تم توزيع استبانة بهدف قياس رضى المستفيدين عن خدمات الجمعية، وسيكون لنتائج هذه الدراسة الأثر الكبير في التحسين والتطوير المستمر لخدمات الجمعية وبرامجها بما يتواكب مع تطلعات المستفيدين. مؤكدا في الوقت ذاته على حرص الجمعية لتقديم الرعاية الشاملة لليتيم وأسرته وتوفير الحياة المناسبة لهم من واقع مسؤوليتها الملقاة على عاتقها.ولفت الخالدي إلى أن هناك لقاءات موازية للأمهات الأرامل احتوت على برنامج توعوي تثقيفي وشمل تعريفهم بأسهل الطرق للتواصل مع الجمعية، وطلب الحصول على الخدمات، وكذلك تثقيفهم بأهمية البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية للأيتام وأسرهم ضمن مبادرة أرامكو لتطوير الأيتام لما لها من أثر على اليتيم وأسرته وتحقيق نموذج الجمعية في البناء الذاتي لليتيم والبناء الأسري لأسرة اليتيم.