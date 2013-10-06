تقييم المخرجات التعليمية في جامعة الفيصل

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

اختتمت كلية الهندسة في جامعة الملك فيصل ورشة عمل بعنوان «تقييم المخرجات التعليمية على مستوى البرنامج الهندسي» قدمها الدكتور تيسير الخضور عضو الهيئة التدريسية في كلية الحاسب الآلي بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالمحسن العرفج ووكيل الكلية الدكتور عبدالرحمن القويزاني وكافة أعضاء لجنة ضمان الجودة في كلية الهندسة، واهتمت ورشة العمل بأسس تطوير التقييم البرامجي لمخرجات التعلم باستخدام أنظمة التقييم روبريك ذات الأربعة محاور. وبين منسق لجنة الجودة بالكلية الدكتور شهيد كبير أن الورشة تضمنت معايير ABET والعمليات والسياسات لاعتماد برامج الهندسة وتقييم مخرجات البرامج ومخرجات الطلبة والمواد. وأشار عميد الكلية إلى أن الورشة تأتي في إطار حرص الكلية على تحقيق مستويات الجودة العالمية في التعليم الهندسي وتطويرها المستمر واستعدادا لتقدم الكلية في شهر تموز 2014م للتقدم رسميا للحصول على الاعتماد الأكاديمي من ABET.وضمن سلسلة البرامج التي تقدمها عمادة تطوير التعليم الجامعي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الأول للموظفين اختتمت العمادة أول هذه البرامج وهو برنامج (الإبداع الإداري) بمشاركة 25 موظفا من الذين لم يحالفهم الحظ بالالتحاق ببرامج معهد الإدارة في السنوات السابقة.