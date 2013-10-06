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احتفال بيوم مكافحة «سرطان الثدي» في الشرقية

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احتفال بيوم مكافحة «سرطان الثدي» في الشرقية احتفال بيوم مكافحة «سرطان الثدي» في الشرقية

 خالد البلاهدي (الدمام)

دشن المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج فعاليات «يوم التوعية ضد سرطان الثدي»، والذي يقام للسنة الرابعة على التوالي بالتعاون مع كلية التمريض في الأحساء، التابعة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.وأوضح العرفج أن الفعاليات خصص لها يومان طرحت فيها محاضرات متخصصة في «طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي»، والعلاجات المتوفرة للقضاء عليه، وسط حضور كبير من العاملين في المجال الطبي.وأشار في كلمته إلى أهمية الفعالية، والتي تستهدف توعية المراجعين والمرضى وأيضا الزوار، إلى جانب إيصال آخر الدراسات الحديثة في هذا المجال للعاملين في الحقل الطبي من جميع التخصصات.وقال «طبقنا المسح التشخيصي لسرطان الثدي في مجتمع الحرس الوطني، وقررنا اختيار سيدات تجاوزن سن 40 عاما وأكثر، وسنقوم بتوعيتهن بمخاطر هذا المرض، وأهمية الكشف المبكر عنه»، مضيفا «بحسب متابعاتنا وإحصائياتنا وجدنا أن المصابات يبدأن من سن 40 فأكثر لذا تم التركيز على هذه الشريحة، مع عدم إغفال الشرائح الأخرى».وأوضح الدكتور العرفج «في السنوات التي مضت اكتشفنا حالات كثيرة من المصابات بسرطان الثدي، لذا كانت توصيات المؤتمرات السابقة التي عقدت بهذا الخصوص، وتمت على مدى أربع سنوات بالتأكيد على ضرورة اكتشاف المرض في مراحله الأولى»، مضيفا «قسمت الفعاليات على ثلاثة أقسام محاضرات متخصصة وتوعوية، وورش عمل متخصصة، ومعرض توعوي مصاحب، وتنتقل هذه الفعاليات إلى العيادات الأولية لإسكان مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة».ضمت المحاضرات أكثر من عشر محاضرات متخصصة تحدث فيها استشاريون في الجراحة والباطنة والأورام والتجميل والأشعة والسرطان والنفسية.

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