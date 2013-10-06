أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

قائد القوات الجوية يشهد تخريج الدفعة 121 من معهد الدراسات الفنية

Google+ Print

 خالد البلاهدي (الظهران)

يشهد قائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي مساء الثلاثاء حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدورة 121 من طلبة المعهد. وأعلن قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الطيار الركن سعيد بن معيض الزهراني أن الاحتفال محل فخر واعتزاز لنا وللخرجين جميعا. وأضاف أن خريجي الدفعة الجديدة أكملوا جميع متطلبات التخرج من دراسة نظرية وعملية وتدريبات مستمرة حتى أصبحوا يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية في صيانة وتجهيز الطائرات العسكرية.وأضاف اللواء الطيار الركن الزهراني أن رعاية قائد القوات الجوية للتخرج لهي فخر لنا جميعا ويسعد أبناؤنا الخريجون بهذا اللقاء الميمون الذي يجسد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل كما يأتي ذلك وفق نهج قادتنا في هذه البلاد حينما يشاركون أبناءهم أفراحهم ويزرعون الثقة في نفوسهم. وأضاف اللواء الطيار الركن أن مستوى الخريج من المعهد أصبح يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً