قائد القوات الجوية يشهد تخريج الدفعة 121 من معهد الدراسات الفنية

خالد البلاهدي (الظهران)
يشهد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي مساء الثلاثاء حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدورة 121 من طلبة المعهد. وأعلن قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الطيار الركن سعيد بن معيض الزهراني أن الاحتفال محل فخر واعتزاز لنا وللخرجين جميعا. وأضاف أن خريجي الدفعة الجديدة أكملوا جميع متطلبات التخرج من دراسة نظرية وعملية وتدريبات مستمرة حتى أصبحوا يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية في صيانة وتجهيز الطائرات العسكرية.وأضاف اللواء الطيار الركن الزهراني أن رعاية قائد القوات الجوية للتخرج لهي فخر لنا جميعا ويسعد أبناؤنا الخريجون بهذا اللقاء الميمون الذي يجسد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل كما يأتي ذلك وفق نهج قادتنا في هذه البلاد حينما يشاركون أبناءهم أفراحهم ويزرعون الثقة في نفوسهم. وأضاف اللواء الطيار الركن أن مستوى الخريج من المعهد أصبح يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية.