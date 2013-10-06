تعليم الحفر يدشن برنامج خدمة الحجاج في منفذ الرقعي

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

دشن مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي بحضور المساعد للشؤون التعليمية ورئيس قسم النشاط الطلابي ومشرفي النشاط برنامج خدمة ضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي تعتزم الإدارة إقامته بمنفذ الرقعي بإشراف قسم النشاط الطلابي ويهدف إلى رسم صورة مشرقة للنشء السعودي في خدمة ضيوف المملكة العربية القادمين لأداء مناسك الحج براً ومساندة بعض الجهات الحكومية الأخرى فيما يوكل لهم من مهام. وذكر رئيس قسم النشاط الطلابي فهد بن زايد بأنه سيتم من خلال هذا البرنامج توزيع النشرات والمطويات التوعوية والهدايا العينية مع بعض الوجبات الغذائية التي تقدم لحجاج بيت الله، مضيفا بأن فريق العمل في المركز يتكون من عدد من طلاب المدارس والكشافة يشرف عليهم ويوجههم قادة كشفيون ومعلمون تربويون مدربون بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من شعبتي النشاط الطلابي الاجتماعي والكشفي بالإدارة. إلى ذلك تفقد الرحيلي المركز الاجتماعي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة الذي تنظمه إدارة التربية والتعليم بحفر الباطن تحت شعار (خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا) بحضور مشرف النشاط الاجتماعي بالإدارة عبدالعزيز الفهيد ومدير المركز الاجتماعي نايف العنزي وجميع المشاركين واستقبل الرحيلي إحدى الحملات الكويتية المتجهة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام وتقديم لهم الهدايا والكتيبات للإرشاد والتوجيه إلى مكة المكرمة، إضافة إلى بعض الكتب الخاصة بمسائل أداء فريضة الحج واستضافتهم بمقر الضيافة للحجاج لتناول القهوة والشاي والعصير.وعلى صعيد متصل عقد تعليم الحفر ممثلا بالصحة المدرسية الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية للممرضين والمساعدين الصحيين بقاعة التدريب بالوحدة الصحية حيث درب من خلالها الدكتور أكرم عينيه على الإسعافات الأولية من خلال التجارب الحديثة التي تم عرضها على المتدربين وكذلك النشرات التثقيفية.وقد أكد مدير الصحة المدرسية جايز الجنيدي أن هذه الدورة هي باكورة الدورات التدريبية ضمن خطة العمل بالصحة المدرسية للعام الدراسي الحالي.