اتحاد المعلمين بدمياط يطالب الحكومة بتوضيح مسودة الحد الأدنى للأجور

حذر محمد الطلخاوى الأمين العام لاتحاد المعلمين المصريين وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مما تداولته الصحف والمواقع الإلكترونية على لسان مسئولين بوزارة لقوة العاملة ووزارة المالية، من أن الحد الأدنى لن يستفيد منه إلا الذين يحصلون على أقل من 1200 جنيه أى أقل من 5%من العاملين بالدولة، ووصف ذلك بالتهريج والكلام غير المسئول قائلاً: إنهم بذلك يدعون إلى ثورة جديدة، حيث إنهم بذلك لا يراعون السواد الأعظم من العاملين بالدولة واحتساب سنوات العمل الذين ذاق فيها العاملون مرارة ضعف وهوان المرتبات.

وأشار إلى أن هناك عاملين بالدولة منذ أكثر من 25 عاماً لم يصلوا إلى حد الألف جنيه إلا منذ سنوات قليلة فكيف يساوى القانون بين موظف أمضى عمره فى العمل الوظيفى وبين عامل حديث التعيين.

ونبه الطلخاوى إلى أهمية التوضيح من قبل المسئولين حول الحد الأدنى ووضع جداول محددة، موضحاً بها جملة ما يتقاضاه العامل بالدولة بعد إقرار القانون ومراعاة سنوات الخبرة والعمل والدرجات وإلا سوف تكون العواقب وخيمة وكل الخيارات فيها مطروحة بدءًا من التظاهر حتى الإضراب الكلى.