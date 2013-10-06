خدمات «الأوقاف»24 ساعة في ميقاتي السيل ووادي المحرم

محمد علي السبيعي (الخرمة)

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الطائف، بتجنيد الطاقات البشرية والمادية من أجل خدمة الحجاج، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات على مدار الساعة حيث تم خلالها توزيع العديد من اللجان الميدانية على ميقاتي السيل الكبير ووادي المحرم، لتوفير أقصى ما يمكن تقديمه لراحة وطمأنينة حجاج بيت الله ضيوف الرحمن.وأوضح مصدر مسؤول بأوقاف الطائف أنه تم تشكيل لجان وفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة في ميقاتي السيل الكبير ووادي المحرم، مزودة بالأجهزة اللا سلكية، مع زيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة وتأمين كافة متطلباتها وتوفيرها أولا بأول مثل المصاحف، الفرش، أجهزة الصوت، الإضاءة، والمياه وغيرها.وأكد المصدر حرص إدارة أوقاف الطائف على زيادة أعداد عمال النظافة داخل المواقيت، وتجهيز فرق عمل طوارئ متواجدة على مدار الساعة.