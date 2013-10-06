الانتقال لـ «متوسطة الطفيل» بداية العام الدراسي الجديد

وضع مصدات في وجه السيول .. الزهراني لـ عكاظ:

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف لـ«عكاظ» مدير الإعلام التربوي بتعليم الطائف عبدالله عيضة الزهراني أنه سيتم الانتقال إلى مبنى متوسطة الطفيل الحكومي بداية العام الدراسي الجديد بشكل رسمي.وأوضح أن المبنى تحت الإنشاء وفي خطواته الأخيرة، كاشفا أن المشروع وصلت تكلفته المالية نحو 14 مليون ريال وهو عبارة عن مجمع دراسي للمرحلتين الابتدائية والمتوسط.وكشفت لوحة المشروع خلال جولة «عكاظ» الميدانية أمس، أن تاريخ تسليم الموقع لبدء العمل هو 15/11/1433هــ وتاريخ الانتهاء من المشروع سيكون في 27/11/1435هـ، إذ سيستغرق عامين للانتهاء منه، كما أظهرت اللوحة أن الاستشاري هو إدارة شؤون مباني تعليم الطائف.وكشفت الجولة حرص تعليم الطائف على إنشاء سور كبير تم تشييده على الموقع من الجهة الشرقية وذلك لمنع السيول من اقتحام المبنى حيث يقع متاخما لعبارة السيول الخاصة بوادي الفيصلية الذي يصب على امتداد المشروع. وتسير وتيرة العمل للمجمع الدراسي بخطى متسارعة في سبيل الانتهاء منه قبل الموعد المحدد في لوحة المشروع لضمان أن موعد انتهائه يتوافق مع بداية العام الدراسي القادم 1435هـ، واتضح أن كافة المباني في مراحلها الإنشائية فيما كانت بعض الأبنية عبارة عن أعمدة أسمنتية. وفي سياق متصل مازال 200 طالب يتلقون حاليا تعليمهم تحت ظلام الفصول في المبنى المستأجر للمتوسطة، الذي فصلت عنه خدمة الكهرباء بعدما شهدت المدرسة حادثة وفاة الطالب عايض النفيعي بصعق كهربائي مؤخرا عندما حاول القفز من فوق السور، حيث مازال الطلاب يتلقون دروسهم في الفصول معتمدين على أشعة الشمس والضوء عبر النوافذ دون أي وسائل تبريد.من جهتها، كشفت إدراة تعليم الطائف أنها بعثت بخطاب رسمي إلى شرطة الحويه لمخاطبة شركة الكهرباء والدفاع المدني عن طريقها لإعادة التيار الكهربائي للمدرسة.