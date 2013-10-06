جامعة الطائف تبدأ التحضير لـ «مؤتمر» التعليم العالي

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

دعت جامعة الطائف طلابها وطالباتها للمشاركة الفاعلة في المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي، والذي سوف يعقد في شهر جمادى الأولى القادم بمدينة الرياض، من خلال مجالات المشاركة المتاحة وهي مجالات البحث العلمي بمحاوره المختلفة وتشمل محور العلوم الإنسانية والاجتماعية، محور العلوم الأساسية والهندسية ومحور العلوم الصحية بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة وتشمل الرسم الفني، الأفلام الوثائقية، ريادة الأعمال، الإبداعات والابتكارات وخدمة المجتمع والخطابة.وأعلنت الجامعة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون يوم 7 محرم 1435هـ فيما ستعقد ملتقيات الكليات التحضيرية للمؤتمر في الفترة من 15-25 محرم 1435هـ.وكانت الجامعة قد شكلت اللجان الرئيسية الخاصة بمتابعة استعدادات الجامعة للمؤتمر والتي تم تكوينها لهذا الشأن وقد باشرت مهامها على أرض الواقع، كما تم توجيه الدعوة لجميع الطلاب والطالبات المنتسبين بالجامعة للالتحاق بالأنشطة التحضيرية التي تقيمها الجامعة استعدادا لهذه المناسبة، وتشمل الملتقيات التحضيرية التي تقيمها الكليات، وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة. ويأتي التحضير للمؤتمر ترجمة حقيقيه لرسالة الجامعة الرامية لنشر ثقافة البحث العلمي لدى طلاب وطالبات الجامعة، بالإضافة إلى خلق بيئة تشجيعية وتنافسية لإتاحة الفرصة للكفاءات العلمية الشابة لعرض ومناقشة مشاريعهم البحثية وإبداعاتهم الفنية والمعرفية.