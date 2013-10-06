بدء تنفيذ خطة «صحية» الطائف لموسم الحج اليوم

محمد علي السبيعي (الطائف)

اعتمد الدكتور معتوق العصيمي مدير الشؤون الصحية في الطائف، الخطة العامة التي ستنفذ خلال موسم حج هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى ومن مكة المكرمة. وأشار سراج الحميدان الناطق الإعلامي في صحة الطائف إلى أن الخطة ستنفذ اعتبارا من غرة ذي الحجة، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية والتوعوية لضيوف الرحمن على مختلف الطرقات وفي المواقيت، مؤكدا أن المراكز الصحية في: رضوان، العطيف، المطار، شقصان، قياء، السيل، ميقات قرن المنازل، ميقات وادي محرم، ستعمل على مدار الساعة وسيتم دعمها بما تحتاجه، مع دعم المستشفيات الطرفية التي تشمل رنية، الخرمة، تربة، ظلم، المويه، السحن، ميسان، القريع، بالمزيد من التجهيزات لمواجهة الضغط المتوقع عليها، مع إيجاد فرق طوارئ متحركة على مدار الساعة لمواجهة المتطلبات الميدانية، ورفع الجاهزية في المستشفيات الداخلية في الطائف لاستقبال أية حالات متوقعة، مع إيجاد فرق طوارئ متحركة على مدار الساعة للتدخل السريع، إضافة إلى التنسيق مع المرافق الصحية الأهلية لإيجاد فرق طوارئ متحركة على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ.