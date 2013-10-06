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حريق فرضي في سجن خميس مشيط

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حريق فرضي في سجن خميس مشيط حريق فرضي في سجن خميس مشيط

 خالد آل مريح (أبها)،

نفذ سجن خميس مشيط، فرضية إخلاء حريق وهمي بمشاركة الدفاع المدني وشركة الكهرباء والهلال الأحمر والشرطة وبلدية خميس مشيط، شهدت حالة وفاة واحدة وخمس إصابات، وتم إخلاء النزلاء إلى خارج العنابر، وذلك بمتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بخميس مشيط العميد سعيد صالح القحطاني، وقادها ميدانيا العقيد منصور محمد آل حدري.وقامت الفرق المشاركة بفرز الحالات حسب الإصابات لمعالجتهم في الموقع، ونقل التي تستدعي لمستشفى خميس مشيط المدني، بمشاركة الهلال الأحمر والفرق الطبية، فيما نفذت فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ والإخلاء وعزل الحرائق وشفط الغازات ذات السمية وفتح الأبواب وإخراج المحتجزين، وأمنت الدوريات الأمنية والشرطة مداخل ومخارج العنابر والسجن وساهمت في تسيهل الحركة المرورية. من جهته، قال مدير إدارة سجن خميس مشيط العقيد سعيد مبارك آل طراد إن هذه الفرضية تأتي ضمن خطة لتدريب أفراد السجون على مواجهة الطوارئ في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى تجاوب الإدارات المعنية وقياس سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، مؤكدا أنها تنفذ كل فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لما يعود بنفع العاملين من تدريبهم على وسائل السلامة ومعرفة إدارة الكوارث.

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