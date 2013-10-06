«حقوق الموظفين» بصحة جازان

افتخار باحفين (جازان)

شدد مدير عام الشؤون الصحية الدكتور مبارك بن ظافر العسيري خلال اجتماعه مع إدارة حقوق الموظفين، على أهمية معرفة الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، واستعرض العديد من النقاط الهامة التي تسعى إلى تطوير العمل.من جانبه أشار مدير إدارة حقوق الموظفين الدكتور علي الحمزي إلى أن هناك العديد من الدورات والورش التدريبية سوف يتم تنفيذها لمعرفة الموظف بحقوقه، بالإضافة إلى جولات وزيارات للمستشفيات والقطاعات الصحية لتعريف المسؤولين عن حقوق الموظفين وآلية التعامل مع الشكاوي وأهمية معرفة الموظف لحقوقه في هذه المنشأة.وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور العسيري على أهمية التعاون ودعم الإدارة الحديثة والعامة لكي تحقق الأهداف المنشودة منها.