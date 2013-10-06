«تعليم عسير» يحصر ذوي الشهادات العليا و يطبق الدوام الشتوي

حدد 16 مدرسة لاختبارات الأولمبيادات العلمية ومواعيد التقاعد والاستقالة

خالد آل مريح (أحد رفيدة)

دعت إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير بعض مديري المدارس المتوسطة بالمنطقة لـ«التهيئة والاستعداد» لإجراء المسح الأولي لـ«اختبار الأولمبيادات العلمية الدولية» لطلاب المرحلة المتوسطة وذلك في إطار خطة النشاط الطلابي «العلمي» بالإدارة للفصل الدراسي الجاري. جاء ذلك في توجيه أصدره مدير عام التربية والتعليم بمنطقة عسير بالنيابة محمد آل عريدان ووجهه لـ16 مدرسة متوسطة، مؤكدا أن ذلك يأتي لتأهيل الطلاب في تخصصي الرياضيات والعلوم استعدادا لترشيح المميزين منهم لدخول اختبارات الأولمبيادات العلمية الدولية لـ(الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء).وطالب آل عريدان المدارس المستهدفة بترشيح طلابها المميزين بالصف الأول والثاني متوسط في مادتي الرياضيات والعلوم وتهيئة قاعة مناسبة داخل مدارسهم لإجراء الاختبار لمدة ساعة واحدة فقط، في حين شملت المدارس المستهدفة: الأبناء الأولى النموذجية، والليث بن سعد، والثقافة، والطحاوي، ومحمد الرشيد، وبدر الكبري، وشروق المعرفة، والأبناء الثالثة إضافة لمتوسطة الرواد، والأوزاعي، وابن ماجة، والراية، وصدى الإبداع، ومكة المكرمة، والميثاق، ومدينة سلطان.كما شرعت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير في حصر بيانات منسوبيها ومنسوباتها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه استجابة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وبما يسهم في تكوين قاعدة بيانات عن هذه الفئة وصولا إلى الإفادة من مؤهلاتهم وخبراتهم.من جهة أخرى، دعا مدير عام التربية والتعليم في المنطقة بالنيابة محمد آل عريدان كافة مدارس المنطقة إلى تهيئة مقار مناسبة للنادي العلمي بكل مدرسة والعمل على تفعيله وفق الآلية الواردة من وزارة التربية والتعليم على اعتبار أن الأندية العلمية المدرسية لها دور بارز في اكتشاف ميول الطلاب ورغباتهم وتنميتها في ظل التطور المعرفي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.في حين تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير اعتبارا من السادس عشر من الشهر المقبل تطبيق الدوام الشتوي. وأوضح مدير عام التربية والتعليم في المنطقة بالنيابة محمد آل عريدان أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع بينما تبدأ الحصة الأولى السابعة والنصف. وأضاف أنه تم تحديد يوم الأحد 29/5/1435هـ موعدا لبدء الدوام الصيفي حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة إلا ربع والحصة الأولى عند الساعة السابعة.وحث آل عريدان مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على ضرورة التقيد بمواعيد الدوام الجديدة واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.من جهة اخرى دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بعسير كافة معلميها ومعلماتها للاستفادة من المدة المتبقية بطلب التقاعد المبكر والاستقالة قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 30/1/1435هـ.وأوضح المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة بالنيابة محمد آل عريدان، أن الإجراء يأتي بهدف استقرار أوضاع المدارس والمعلمين والمعلمات قبل بدء العام المقبل بوقت كاف وبما يسهم في إيجاد البديل المناسب من الكوادر الوطنية المؤهلة، فضلا عن احتساب حالات التسرب من المعلمين الوطنيين والمتعاقدين وكذلك المعلمات، مضيفا أنه لن يتم النظر في طلبات التقاعد بعد إقفال النظام مطلع شهر صفر المقبل.