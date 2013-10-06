أمير الباحة يلتقي وكلاء وزارة الصحة

عبدالخالق الغامدي (الباحة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وفدا من وزارة الصحة مكونا من الوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور عقيل الغامدي، والوكيل المساعد للتشغيل الدكتور إبراهيم حافظ، وذلك خلال زيارة البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة ومستشفى بلجرشي الجديد العام، للاطلاع على التجهيزات وتقييمها.وأفاد مدير العلاقات والعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد معيض الزهراني أن الوفد تفقد أقسام مستشفى بلجرشي الجديد وناقش استعدادات التشغيل وعوائقه، وموقع العيادات، ومقترحات المنطقة بالإضافة إلى خدمات طبية نوعية لمحافظة بلجرشي.وأوضح حافظ أن الوفد تفقد البرج الطبي في مستشفى الملك فهد، واستمع لشرح مدير عام صحة الباحة حسين الرويلي عن كل ما يحتويه إضافة إلى مناقشة نطاق الخدمة والاتفاق مع المنطقة على تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة لتقييم البرج من الناحية الإنشائية.