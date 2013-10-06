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المعاوي رئيسا لبلدي بيشة والمقيطيف نائبا

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 عبدالله آل قمشة (بيشة)

أعلن المجلس البلدي بمحافظة بيشة في جلسته الخاصة مؤخرا، عن تجديد ترشيحه لرئيسه سياف بن سعود المعاوي رئيسا للفترة الثانية بالاجماع، واختيار المهندس منيس بن ناصر المقيطيف نائبا للرئيس بالاقتراع السري. وأعرب المعاوي عن شكره لكافة الأعضاء على ثقتهم لترشيحه رئيسا للمجلس ووعد ببذل المزيد من الجهد والعطاء وألا يدخر وقتا ولا جهدا في سبيل الرقي بالعمل البلدي بما يضمن استمراريته على أحسن وجه لتشمل الخدمات البلدية كافة أهالي محافظة بيشة.من جانبه، أشار المهندس المقيطيف إلى أنه سيسعى مع زملائه في المجلس لتقديم المزيد من العطاء والجهد لخدمة المواطن والتواصل معه بكافة الطرق والوسائل الحديثة بما يضمن التوازن الخدمي ويصب في مصلحة المحافظة.

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