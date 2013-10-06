مدير جامعة الملك خالد يعد برحلات خارجية للمتميزين في قسم الإعلام

خالد آل مريح (أبها)

أكد مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود استعداد الجامعة لفتح برنامج الماجستير بتخصص الإعلام في المستقبل إذا وجدت الحاجة لهذا البرنامج، واعدا الطلاب والطالبات المتميزين في القسم بالسفر خارجيا لإحدى الدول الأجنبية وذلك من أجل تطوير المعرفة والمهارات الإعلامية لديهم وإطلاعهم على التجارب العالمية في مجال التخصص. وشدد الدكتور الداود خلال لقائه الدفعة الأولى من طلاب وطالبات قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية بحضور أمين مجلس الجامعة الدكتور حمود أبوظهير ووكلاء الكلية الدكتور مصلح بن معيض والدكتور مفلح القحطاني والدكتور مجلي كريري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، على ضرورة الاهتمام بتحقيق المعدل التراكمي المرتفع وبذل الجهد والمثابرة في التحصيل العلمي والتفاعل والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق في ذات المجال من أجل زيادة الخبرات المعرفية وتنمية المهارات في الحقل الإعلامي. كما سلط الضوء على أهم المسؤوليات التي تقع على الشخصية الإعلامية والمهام والأخلاقيات التي من الواجب التقيد بها مثل احترام كافة الأنظمة المتوافرة داخل البلد وكذلك داخل المؤسسة. وعن المستقبل الوظيفي لخريجي الإعلام، أوضح الداود أن هناك الكثير من الفرص الوظيفية التي يحتاج إليها سوق العمل حيث لا زال يستوعب المزيد من خريجي قسم الإعلام والاتصال، حاثا طلاب وطالبات الإعلام على التميز من خلال اكتساب العديد من المهارات التي يتطلبها العمل الإعلامي.وألقى عميد كلية العلوم الإنسانية الدكتور يحيى الشريف كلمة رحب فيها بمدير الجامعة، مبينا أهمية تواصل إدارة الجامعة مع الطلاب والطالبات لتلمس حاجاتهم والوقوف على سير العملية التعليمية لهم وهذا ما نشهده في الجامعة. وكان رئيس قسم الإعلام والاتصال الدكتور علي بن شويل القرني قد رحب في بداية اللقاء بمدير الجامعة بين أبنائه وبناته طلاب الدفعة الأولى من قسم الإعلام والاتصال بالجامعة، وتحدث القرني عن مراحل إنشاء القسم بدءا من الفكرة وانتهاء بالتأسيس وانطلاق الدراسة فيه، وأكد القرني أن الخطة الدراسية للقسم يميزها أنها تلبي متطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني وهيئات الاعتماد الدولية، مضيفا أن الخطة تتضمن مقررات عديدة من خارج تخصص القسم بهدف تقوية وتنمية مهارات طالب الإعلام. وأضاف أن مما يميز الخطة هو البرنامج المكثف في اللغة الإنجليزية واللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية والكتابية لدعم العملية التعليمية في القسم، وكذلك التدريب الإعلامي وإدماج صحيفة آفاق مع القسم بما تشكله من معمل تدريبي لكافة طلاب القسم.كما أصدر مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود عددا من القرارات الإدارية وشملت تكليف الدكتور مريع سعد الهباش وكيلا لكلية العلوم الإدارية والمالية للدراسات العليا، والدكتور سعيد بن علي العضاضي وكيلا لكلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة، والدكتور صالح مشرف محمد الشهري مساعدا للمنسق العام للبرامج المشتركة بمكتب وكيل الجامعة، والدكتور حسين محمد حسين آل محي وكيلا لكلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتورة دخنة علي غرم الشهري وكيلة لكلية المجتمع للبنات بخميس مشيط، وتجديد تكليف المحاضرة أسماء عبدالله جار الله القحطاني وكلية لمركز دراسة الطالبات لشؤون الطالبات، وسالم فائز آل مخفور العلياني وكيلا لعمادة التعلم الإلكتروني.أوضح ذلك المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن حامد البحيري.