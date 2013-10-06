أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء فى البشرة

تعتبر الرؤوس السوداء التى تظهر فى الوجه وخاصة فى الأنف، من أكثر المشاكل التجميلية التى تواجه الناس من الجنسين، ولكنها تؤثر على السيدات بشكل سلبى أكثر منها على الرجال، لأنها تجعلهن غير قادرات على وضع الماكياج بالشكل الأمثل.

تقول "فدوى عادل" خبيرة الموضة والجمال يعتقد البعض إن مشكلة الرؤوس السوداء ليس لها حلول، ولكن فى الواقع أنها من أبسط المشاكل التجميلية التى تعتمد على الوصفات والطرق العلاجية الطبيعية، والتى لا تستدعى تدخلات للعلاجات الكيميائية أو التدخلات الجراحية.

لذلك تقدم "عادل" طريقة البلستر والعسل لإزالة الرؤوس السوداء فى 5 دقائق، أولا قومى بغسل المنطقة المصابة بالبثور بشكل جيدا مع استخدام غسول مقشر للبشرة، ثم ضعى قليل من العسل بنوعيه سواء كان اسود أو نحل على الوجه اللاصق للبلستر، والصقى البلستر على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 5 دقائق ثم قومى بنزعه بطريقه سريعة، وستلاحظين الفارق بشكل كبير.