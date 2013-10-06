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إصابة ضابط في دمياط بطعنة سكين أثناء مطاردته لصين حاولا اختطاف حقيبة سيدة

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إصابة ضابط في دمياط بطعنة سكين أثناء مطاردته لصين حاولا اختطاف حقيبة سيدة إصابة ضابط في دمياط بطعنة سكين أثناء مطاردته لصين حاولا اختطاف حقيبة سيدة

أصيب الضابط هاني محمد البيلي، بمباحث الآداب بمديرية أمن دمياط، بطعنة في صدره، مساء السبت، أثناء إنقاذه لسيدة حاول شخصان سرقة حقيبتها الخاصة بها بمنطقة ميدان سرور في قلب مدينة دمياط.

كان الملازم أول هاني البيلي، يقوم بمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة ميدان سرور، ففوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية يحاولان اختطاف حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، فقام بمطاردتها، ليطعنه أحدهما بسكين في صدره.

وزار اللواء أبو بكر الحديدي، مدير أمن دمياط، الضابط المصاب بغرفته بالمستشفى للاطمئنان على حالته, وأمر بسرعة تشكيل فريق بحث لسرعة التوصل للمتهم الثاني والقبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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