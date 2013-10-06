"السمسية" والموسيقى العربية يفتتحان احتفالات أكتوبر بالإسماعيلية

قدمت فرقة تراث السمسية بقصر ثقافة الإسماعيلية, العديد من الفقرات الغنائية الوطنية على المسرح الصيفى بقصر الثقافة, مساء اليوم السبت, بقيادة الفنان يحيى مولر, كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عدداً من الأغانى على نفس المسرح بقيادة الفنان أحمد القاضى، وذلك ضمن احتفالات الثقافة ومحافظة الإسماعيلية بالذكرى الأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر تحت رعاية سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى ومحمد الشربينى مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية ووليد حشمت مدير القصر.

كما استضافت مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد فى نفس التوقيت أوبريت تحت عنوان (وكتاب الله) تأليف الشاعر محمد يوسف وإخراج الفنان هيثم عمران وأداء فرقة مسرح القنطرة شرق, حيث قدم الأوبريت محطات الصمود فى منطقة القناة من خلال استعراض غنائى وأداء تمثيلى.

وتواصل محافظة الإسماعيلية احتفالاتها غداً من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد على, حيث تنطلق الموسيقات العسكرية يعقبها مسيرة يشارك فيها 2000 شاب وفتاة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالتنسيق مع القوى السياسية والثورية وتطوف المسيرة عدة ميادين، منها ميدان شامليون وميدان الممر وتستقر أمام مبنى المحافظة الجديد.