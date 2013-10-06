"أطباء" السويس يطالب بسحب الثقة من مجلس نقابة أطباء مصر

قرر مجلس نقابة أطباء السويس التقدم بطلب لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر طبقاً للقانون، ومن خلال اجتماع جمعية عمومية طارئة بعد استيفائه، وذلك بالتنسيق بين مجالس النقابات الفرعية الأخرى وعلى مستوى الجمهورية.

وأوضح بيان إعلامى صادر من نقابة أطباء السويس، أنهم يرفضون إصرار مجلس النقابة العامة لأطباء مصر على إقحام العمل السياسى داخل العمل النقابى, وكذلك ما نتج عنه من زيادة حالة الاستقطاب والاحتقان بين جموع الأطباء والمتمثلة فيما تعرض له بعض الزملاء الأطباء الشرفاء من اعتداءات وإهانات وسب وأعمال للبلطجة أثناء تلك الاجتماع.

وأضاف البيان: يرفض مجلس نقابة أطباء السويس ما يتعرض له الزملاء الشرفاء من جموع أطباء مصر من اعتداءات متكررة أثناء الجمعيات العمومية المختلفة خلال انعقادها وعلى مرأى ومسمع من أعضاء مجلس النقابة العامة والذين يعتلون المنصة.

وتابع البيان: إن نقابة السويس لن تعترف بكل ما صدر من قرارات اتخذت خلال هذا الاجتماع الأخير لنقابة أطباء مصر والمخالفة للوائح وقوانين عمل النقابة والمنظمة له وتعترض على قرار تأجيل الانتخابات والذى تم اتخاذه خلال هذا الاجتماع، وذلك لفتحه الثغرات أمام الأطباء للطعن على قرارات مجالس النقابات سواء الفرعية أو العامة , وهو ما أحدث شرخاً بين المجتمع الطبى.

كان مجلس نقابة أطباء السويس اجتمع أمس السبت، لمناقشة ما صدر من قرارات عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس نقابة أطباء مصر الذى انعقد يوم الخميس الماضى.