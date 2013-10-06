أمن السويس يمشط جميع المناطق الحيوية استعداداً لاحتفالات أكتوبر

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس, إن قوات الأمن والمباحث الجنائية قامت بتمشيط ميدان الأربعين وجمع المناطق والشوارع الحيوية فى المحافظة, مساء أمس السبت، ضمن استعدادات الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لن نسمح بإفساد فرحة المواطنين بنصر أكتوبر, ونحظر الجميع من أى أعمال عنف, وأنه سيتم التعامل مع ذلك بكل حزم وبقوة القانون", مشيراً إلى أن قوات الأمن قامت بالانتشار بشكل مكثف مع قوات الجيش بميدان الأربعين لتأمينه بشكل كامل.

وتابع مدير الأمن: "إن جميع المناطق الحيوية داخل المحافظة ومنطقة كورنيش السويس ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق أحمد حمدى ومنطقة العين السخنة مؤمنة بالكامل من قبل قوات الأمن بالتنسيق مع الجيش الثالث, وندعو جميع المواطنين للنزول والاحتفال دون خوف وأن قوات الأمن تتعهد أنها ستؤمن الجميع".