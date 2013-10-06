"6 إبريل" بنى سويف تحتفل بـ"أبطال منسيون"

احتفلت حركة شباب 6 إبريل بنى سويف مساء أمس السبت بعمل فعالية "أبطال منسيون"، للتذكرة ببعض أبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيدة، والذين لم يلق عليهم الضوء بشكل كاف يوضح بطولاتهم وتضحياتهم من أجل مصر ورفع المتظاهرون لافتات توضح السيرة الذاتية للأبطال مثل إبراهيم الرفاعى، وأحمد إسماعيل، وعبد المنعم رياض، وأحمد حمدى، ومحيى نوح، ويسرى عمارة، وسيد زكريا وعدلى مرسى، ومحمد عبد الفتاح المولد، ومحمد المصرى، وسط أجواء صاخبة من التجهيز لاحتفالات مدينة بنى سويف بكل أطيافها بذكرى أكتوبر 1973.

وقال الدكتور أحمد قرنى المتحدث الإعلامى للحركة إن حرب أكتوبر المجيدة هى باعث للفرحة والفخر والعزة ليست لمصر فقط، ولكن للأمة العربية كلها والحركة كشباب مصرى مخلص لمصر وجدت أن من واجبها الاحتفال هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام السابقة.