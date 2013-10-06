حسام المساح:أمثل 45 مليون مواطن بالـ50 وليس متحدو الإعاقة فقط

أكد الدكتور حسام المساح عضو لجنة الخمسين أن المعاق لا يعيش بمفرده فى المجتمع، ولكن حوله الكثيرين يساعدونه، لذلك فهو لا يمثل معاقى مصر فى لجنة كتابة الدستور فقط بل 45 مليون مواطن أيضاً، واصفاً قانون الإعاقة بأنه يعد على أعلى مستوى ويحقق مطالب المعاقين.

وأوضح المساح، أنه طالب بست نقاط خاصة بذوى الإعاقة داخل لجنة إعداد الدستور، أهمها أن يشمل نص المادة إلزام الدولة بدلاً من (الكفالة) وأيضاً المساواة بين المعاق، وغيره فى فرص العمل وضمان تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة وفقاً للاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى ضمان ممارسة الحقوق السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء بعنوان التوعية والاستماع حول مواد الدستور المتعلقة بذوى الإعاقة عقد ظهر أمس، بقاعة المسرح الكبير بقصر ثقافة بنى سويف بالتنسيق بين فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة ببنى سويف والهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعيات الأهلية، حضره محمد زغلول مدير عام إدارة التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة والدكتورة أمنية محسن عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة مسئول العلاقات الإنسانية بجامعة بنى سويف والدكتور جمال عبدالمطلب رئيس جمعية التأهيل الاجتماعى، ناصر صادق مدير التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ومجلس إدارة النقابة المستقلة لذوى الإعاقة والمئات من المعاقين جسدياً وبصرياً من أبناء المحافظة، كما قدمت فرقة بنى سويف فاصلاً فنياً تضمن عدداً من الأغنيات الوطنية والتراثية.

كما تضمن اللقاء أيضاً مناقشات مفتوحة وقام عدد من الحاضرين منهم دكتور جمال عبدالله المحاضر بمركز التدريب الضريبى، بتقديم اقتراح لتعديل مادة 61 الخاصة بالمعاقين كتوصية يحملها دكتور المساح إلى لجنة إعداد الدستور وتضمنت الإكتشاف المبكر للإعاقة والتأمين الصحى وعدم تهميش المعاق ومشاركته فى العمل وتعديل نظرة المجتمع له وتغيير تلك الثقافة حيث وعد عضو لجنة الخمسين بطرح التوصية على أعضاء اللجنة.