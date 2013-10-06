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اليوم.. بطولة للكاراتيه بالتل الكبير احتفالا بانتصارات أكتوبر

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اليوم.. بطولة للكاراتيه بالتل الكبير احتفالا بانتصارات أكتوبر اليوم.. بطولة للكاراتيه بالتل الكبير احتفالا بانتصارات أكتوبر

ينظم مركز شباب الاتحاد اليوم وفى إطار احتفالات المركز بذكرى انتصارات أكتوبر البطولة المفتوحة الثالثة بالكاراتيه ناشئين، ويحمل كأس البطولة اسم فقيد الشباب محمود صبحى سلامة (دودى) لاعب كرة القدم السابق بالمركز، وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لمجهوداته مع مركز شباب الاتحاد.

وأكد حمد محمود سليمان رئيس مجلس الإدارة أنه سوف يتم تنظيم بطولة كبيرة فى كرة القدم تضم جميع مراكز الشباب بالتل الكبير وكأس البطولة باسم الفقيد، تقديرا لما قدمه للمركز وسيحضر افتتاح الدورة العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى ونخبة من لاعبى النادى الإسماعيلى.

جدير بالذكر أن اللاعب محمود سلامة لقى مصرعه أمس الأول إثر مشاجرة بينه وبين شاب آخر بمنطقة تل البلد، التابعة لمركز التل الكبير، وكان أحد لاعبى النادى الإسماعيلى تحت 16 سنة، وكان طالبا فى الصف الثانى الثانوى.

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