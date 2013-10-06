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حملة "مين بيحب مصر" تطالب المحافظين بالمبيت يوما مع سكان القبور

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حملة "مين بيحب مصر" تطالب المحافظين بالمبيت يوما مع سكان القبور حملة "مين بيحب مصر" تطالب المحافظين بالمبيت يوما مع سكان القبور

احتفلت مساء أمس السبت حركة تطهير المنبثق عنها حملة "مين بيحب " بكفر الشيخ، بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بميدان النصر وسط مدينة كفر الشيخ.

وأكد عادل أبو سمرة منسق الحركة بكفر الشيخ، أنه يدعو أهالى المحافظة للاحتفال غداً بالذكرى الأربعين لانتصارات الجيش المصرى الباسل فى حرب أكتوبر المجيدة.

و طالب"أبو سمرة" جموع أهالى مراكز وقرى ومدن كفر الشيخ، بالوقوف غداً بشرفات المنازل ورفع علم مصر، وترديد هتافات النصر"الله أكبر" وقت عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط بارليف.

وناشد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حملة "مين بيحب مصر" المواطنين الاحتفال بالسادس من أكتوبر فى مقابر 26 محافظة، الذى يقطن بها ما يقرب من 4 ملايين مواطن تضامنا معهم.

وأكد "العرابى" فى تصريحات صحفية، أنه قام بزيارة مقابر المجاورين والتقى القاطنين بها، حيث إن الأهالى منذ عقود حولوا المدافن إلى مساكن، نتيجة لزيادة مناطق العشوائيات، مؤكداً أن أحقية هؤلاء الناس فى حياة كريمة.

وطالب كل مؤسسات الدولة بالوقوف قدماً مع هؤلاء المواطنين، وطالب الجميع أن يحذوا حذوه.
> من جانبه أكد "الحسين حسان" مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، على ضرورة قيام الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى المخول بجذب المعونات والمنح الخارجية، مطالباً المجتمع الدولى بحل مشاكل سكان القبور، لأن ميزانية الدولة لا تكفى، وأن يتم ذلك بمساهمة رجال الأعمال المصريين سواء فى الداخل أوفى الخارج.

وناشد "حسان" كل محافظ ورئيس حى، أن يقوم بالمبيت يوما مع سكان القبور، للشعور بمعاناتهم أسوة بالسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والاهتمام بسكان القبور أولى خطوات منع القتل والسطو المسلح.

وأكد حسان على أن غالبية أطفال المقابر محرومون تماماً من أى من الخدمات التعليمية، بجانب انخراطهم فى سوق العمل فى سن مبكرة لإعالة أسرهم، حيث نجدهم يعملون فى الورش أو كباعة جائلين وعادة ما تلتقطهم العناصر القريبة من المخدرات سواء للتعاطى أو الاتجار.

وأشار الدكتور حمدى عرفة المرشح السابق لوزارة التنمية المحلية وصاحب قانون المحليات، إلى أن الحملة وضعت تخطيطا إستراتيجيا يتضمن رؤية وآليات تنفذ على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، وسيتم تسليمه إلى جميع المحافظات، لرفع المعاناة عن سكان القبور خلال أيام، وفى حالة عدم تنفيذ أى محافظ سيتم استضافته على الفور، وأضاف: "عرفة" أنه ناشد رئيس مجلس الوزراء بتعيين نائب له لشئون المحليات.
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مصر 365

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