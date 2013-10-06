الهلال يتعثر والنصر يعتلي صدارة الدوري السعودي

تلقى الهلال خسارة مفاجئة أمام الرائد على ملعبه ووسط جمهوره هي الأولى له هذا الموسم في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة السادسة من البطولة.

وعلى الرغم من تقدم الهلال مبكرا عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة السابعة إلا أنه فشل في الحفاظ عليه أكثر من دقيقة إذ تعادل البرازيلي برونو مورينو للرائد ثم عاد نفس اللاعب ليضيف الثاني في الدقيقة 37.

وفشلت محاولات الهلال خلال الشوط الثاني في إدراك حتى هدف التعادل ليتلقى الفريق خسارته الأولى هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى تعادل العروبة والنصر سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن مباريات الجولة ذاتها من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة المصري إبراهيم صلاح لاعب وسط العروبة حتى نهايتها.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة لينفرد بصدارة الدوري مستفيدا من تعثر غريمه الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة فيما ارتفع رصيد العروبة إلى 6 نقاط يحتل بهم المركز الـ10.