المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة

عقدت المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء أمس السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1434 ه ، ليلة الأحد من شهر ذي الحجة عام 1434ه. حسب تقويم أم القرى، متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وبعد اطلاع المحكمة على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار التالي: القرار رقم (51/ه ) وتاريخ 29/11 1/12/1434ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1434ه بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام حسب تقويم أم القرى، والوقوف بعرفة يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهرذي الحجة لهذا العام حسب تقويم أم القرى ويوافق 14 / 10 / 2013 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة. والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لَتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين، عضو د . عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان، عضو سليمان بن إبراهيم الحديثي، عضو أحمد بن حمد المزروع، عضو محمد بن شريم الشعبي، عضو عبدالله بن عبدالرحمن القاسم، عضو أحمد بن مقبول حكمي، عضو سعد بن محمد الغامدي، عضو غيهب بن محمد الغيهب، رئيس المحكمة العليا.