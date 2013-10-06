التويجري: سلامة الحجاج خط أحمر.. وعقوبات صارمة ضد أي منشأة مخالفة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا خطة القيادة العامة لطيران الأمن في مهمة حج هذا العام. وقال القائد العام لطيران الأمن بوزارة الداخلية اللواء الطيار محمد الحربي وأوضح إن قيادته تشارك في مهمة حج هذا العام بقوة كبيرة نظراً للمهام الجديدة التي أوكلت إليها. وقال إن الطائرات المشاركة تصل إلى (18) طائرة تتمركز في منطقتي مكة والمدينة تساندها طائرات أخرى مجهزة في قواعدها وجاهزة لتنفيذ خطة الانتشار لضمان سرعة الدعم والإمداد عند الحاجة.

إلى ذلك، أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري أن سلامة ضيوف الرحمن "خط أحمر"، محذراً جميع منشآت إسكان الحجاج من استحداث أي مخالفات لاشتراطات ومتطلبات السلامة خلال حج هذا العام. وقال إن إجراءات حاسمة ستتخذ بحق أي منشأة يثبت تورطها في مخالفة لائحة إسكان الحجاج.

وكشف الفريق التويجري عن رصد دوريات السلامة وفرق الكشف الوقائي مخالفات لاشتراطات السلامة خلال الأيام القليلة الماضية. ودعا الحجاج إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن عبر تطبيق الدفاع المدني على الهواتف الذكية أو عبر الاتصال المباشر بعمليات الدفاع المدني على الرقم "998".