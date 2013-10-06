عدد المتعطلين السعوديين يصل إلى 629 ألف فرد.. ومعدل بطالة النساء ينخفض الى 34.8%

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة خلال شهر ربيع الأول 1434ه الموافق لشهر يناير 2013م أن جملة قوة العمل في المملكة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر بلغت 11,286,744 فرداً، أي ما نسبته 54,4٪ من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، منهم 9,590,992 فرداً من الذكور، وبلغت جملة عدد المشتغلين 10,634,733 فرداً، أي ما نسبته 94,2٪ من اجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم 87,6٪، وبلغ عدد المتعطلين 652,011 فرداً، يمثل الذكور منهم ما نسبته 42,6٪، وبلغ معدل البطالة الاجمالي 5,8٪.

كما أظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية بلغت 5,260,161 فرداً، منهم 4,216,680 فرداً من الذكور، يمثلون ما نسبته 80,2٪. وبلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 4,631,117 فرداً، يمثلون ما نسبته 88,0٪ من قوة العمل السعودية، منهم 3,951,255 فرداً من الذكور يمثلون ما نسبته 85,3٪، في حين بلغ عدد المتعطلين السعوديين 629,044 فرداً، يمثلون ما نسبته 12,0٪ من قوة العمل السعودية، منهم 265,425 فرداً من الذكور.

كما أشارت نتائج المسح أن ما يقارب ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 - 39 سنة، أي ما نسبته 65,8٪، وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر 62,2٪ وللإناث 80,4٪.

وأوضحت نتائج المسح أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 98,6٪، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 98,4٪، وبين الإناث 99,5٪.

كما أوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية إذ بلغت 34,0٪، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 31,1٪، وقد مثل الذكور الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة بين قوة العمل السعودية الذكور، حيث بلغت 38,8٪، بينما تركزت هذه النسبة بين الإناث الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس إذ بلغت 67,6٪.

وفيما يتعلق بالسكان غير السعوديين فقد بلغت نسبة قوة العمل 78,2٪ من اجمالي عدد السكان غير السعوديين 15 سنة فأكثر، وشكل المشتغلون ما نسبته 99,6٪ من إجمالي قوة العمل غير السعودية، وبالنظر للتوزيع النوعي للسكان غير السعوديين، نجد أن نسبة الذكور في قوة العمل 89,2٪، والإناث 10,8٪.

وتشير نتائج المسح أن نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل بلغت 96,7٪، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 96,9، وبين الإناث 95,6٪.

المتعطلون السعوديون:

أظهرت نتائج المسح أن عدد المتعطلين السعوديين وصل إلى 629,044 فرداً، يمثل الذكور منهم 265,425 فرداً ويمثلن الإناث منهم 363,619، حيث بلغ معدل البطالة للسعوديين 12,0٪ مقارنة بمعدل 12,1٪ في 1433ه الدورة الثانية، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 6,3٪ مقارنة بمعدل 6,1٪، وللإناث 34,8٪ مقارنة بمعدل 35,7٪.

كما بينت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئات العمرية 20 - 24 سنة و25-29 سنة، وذلك بنسبة بلغت 36,3٪ لكل فئة، أما فيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية 20-24 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلين وذلك بنسبة 46,6٪، أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة العمرية 25-29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات وذلك بنسبة 40,6٪ من جملة المتعطلات السعوديات. كما بينت النتائج أيضاً أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة 46,2٪، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 34,9٪، وبالنسبة للذكور منهم فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة 54,8٪، يليهم الحاصلون على شهادة الدبلوم دون الجامعي وذلك بنسبة 15,1٪.